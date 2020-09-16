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В Новой Зеландии школьный автобус столкнулся с поездом: один человек погиб, десятки раненых

В Новой Зеландии школьный автобус столкнулся с поездом: один человек погиб, десятки раненых
Обновлено 05:20 Сегодня Телеграф Синьхуа Фото: Твиттер
В Новой Зеландии один человек погиб и еще 40 получили ранения после столкновения автобуса с задней частью проезжающего поезда.

Инцидент произошел недалеко от Палмерстон-Норт на Северном острове Новой Зеландии. 

Отмечается, что погибшая была водителем автобуса. Она направлялась в старшую школу Феилдинг, пытались пересечь железнодорожный переезд, однако ее транспортное средство столкнулся с задней частью поезда

Среди пострадавших шестеро детей, которых немедленно доставили в местную больницу. По данным полиции, их травмы оцениваются как легкой или средней тяжести. 

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Полиция расследует обстоятельства ДТП. 

На месте работают аварийные службы. 

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ДТП, Новая Зеландия.

Автор:

Телеграф
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