В Новой Зеландии школьный автобус столкнулся с поездом: один человек погиб, десятки раненых

Инцидент произошел недалеко от Палмерстон-Норт на Северном острове Новой Зеландии.
Отмечается, что погибшая была водителем автобуса. Она направлялась в старшую школу Феилдинг, пытались пересечь железнодорожный переезд, однако ее транспортное средство столкнулся с задней частью поезда
Среди пострадавших шестеро детей, которых немедленно доставили в местную больницу. По данным полиции, их травмы оцениваются как легкой или средней тяжести.
Полиция расследует обстоятельства ДТП.
На месте работают аварийные службы.