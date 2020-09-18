За какие "достижения" Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии

Президенты получили шуточную награду за влияние на мир в период пандемии "большее, чем ученые и врачи".

В Гарвардском университете в США прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи.

В этом году наградой лауреатам стал склеенный из листов писчей бумаги куб и копия зимбабвийской банкноты в 10 трлн местных долларов.

Кто получил "Шнобель" в 2020 году:

Жаир Болсонару – президент Бразилии;

Борис Джонсон – премьер Великобритании;

Наренда Моди – премьер Индии;

Андрес Мануэль Обрадор – президент Мексики;

Александр Лукашенко – президент Беларуси;

Дональд Трамп – президент США;

Реджеп Таип Эрдоган – президент Турции;

Владимир Путин – президент России;

Гурбангул Бердымухамедов – президент Тукменистану.

Премию им вручили за "использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".

Обратите внимание! Особые поздравления ведущий передал Александру Лукашенко, ведь тот получает "Шнобель" во второй раз. Впервые "награду" он получил в 2013 году в номинации "Премия мира" за "запрет публичных аплодисментов", а также за "задержание белорусскими правоохранителями однорукого человека за аплодисменты".

Заметим также, что Дональд Трамп сумел получить "Шнобель" и одновременно стать номинантом Нобелевской премии мира 2021 года.

Что такое "Шнобелевская премия"?

Ее также называют "Антинобелем" или Игнобелевская премия. Это – пародия на престижную международную награду – Нобелевскую премию. Название премии происходит от английского слова ignoble, то есть " негодный".

Премию вручают чуть раньше или в то же время, когда называют лауреатов Нобелевской премии. Номинаций – 10, премию вручают за достижения, которые "сначала вызывают смех, а затем раздумья".