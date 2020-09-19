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Парламент Перу отказался от идеи импичмента президента

Парламент Перу отказался от идеи импичмента президента
09:20 Сегодня Телеграф УНН
Конгресс (однопалатный парламент) Перу проголосовал против импичмента президента страны Мартина Вискарра, пишет местное агентство Andina.

Согласно сообщению, против процедуры проголосовали 78 депутатов, за — 32, а воздержались 15 человек. Согласно регламенту Конгресса, для одобрения отставки необходимо было собрать не менее 87 голосов.

"Сейчас не время для импичмента, который добавил бы еще больше проблем к трагедии, в которой мы живем (пандемии коронавируса)", — заявил депутат Франсиско Сагаста.

Конгресс Перу принял к рассмотрению проект резолюции об объявлении импичмента Вискарра в связи с его "моральной непригодностью" занимать этот пост.

Резолюция о начале процесса импичмента Вискарра была внесена после того, как были опубликованы аудиозаписи с голосом президента Перу. На них он признает, что встречался с певцом Ричардом Свингом. Авторы резолюции отмечают, что глава государства препятствовал уголовном и парламентском расследованию дела против артиста. Ранее депутаты требовали начать проверку, поскольку заподозрили, что Минкультуры Перу заключило контракт со Свингом, нарушив действующие нормы.

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В своем выступлении перед Конгрессом 18 сентября Вискарра извинился за беспорядки, вызванные аудиозаписями, но настоял на том, что он не совершал никакого преступления. Он призвал провести надлежащее расследование и призвал законодателей не усугублять затруднительное положение Перу.

"Давайте не будем создавать новый кризис, без необходимости", — предложил он.

Мартин Вискарра стал президентом в 2018 году после отставки экс-главы государства Педро Кучинский, против которого был запущен процесс импичмента.

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Перу, Мартин Вискарра.

Автор:

Телеграф
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