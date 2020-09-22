В Ботсване нашли причину таинственной гибели сотен слонов

Учены говорят, что установили причину таинственной гибели сотен слонов в Ботсване в начале 2020 года.

Таинственная смерть 350 слонов в дельте Окаванго в период с мая по июнь произошла вследствие отравления токсинами, вырабатывающимися цианобактериями. В связи с этим местные чиновники в следующий сезон дождей начнут проводить проверки водоемов.

"Наши последние тесты показали, что цианобактериальные нейротоксины являются причиной смерти. Это бактерии, обнаруженные в воде. Однако у нас есть еще много вопросов, на которые нужно ответить, например, почему только слоны и почему только эта территория. У нас есть ряд гипотез, которые мы исследуем", - заявил на пресс-конференции в понедельник Ммади Рубен, главный ветеринарный врач Департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны.

70% слонов погибли возле водоемов, в которых наблюдалось цветение водорослей, содержащих в себе микроскопические организмы, называемые цианобактериями.

Изначально вариант с токсинами не рассматривался, поскольку другие животные, за исключением одной лошади, не погибли.

Теперь ученые сделали предположение, что слоны могут быть восприимчивыми к токсинам, поскольку много времени проводят возле водоемов, купаясь и выпивая значительное количество воды.

Рубен сказал, что причиной была "комбинация нейротоксинов", но отказался сообщить подробности, как и отказался сообщить, в каких учреждениях проводились тесты.

С мая по июль в Ботсване было обнаружено 330 мертвых слонов.

Изменение климата увеличивает как интенсивность, так и суровость вредоносного цветения водорослей, что повышает вероятность повторения этой ситуации в будущем.

По другую сторону границы в Зимбабве в августе между национальным парком Хванге и водопадом Виктория было обнаружено более 20 мертвых слонов, что вызвало опасения, что эти два инцидента могут быть связаны.

Власти Зимбабве в настоящее время считают, что причиной гибели слонов стала бактериальная инфекция.