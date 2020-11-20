Сотни людей подцепили неизвестную болезнь в Сенегале: первые подробности

В Сенегале около 200 рыбаков заразились неизвестной болезнью, которую они, предположительно, подхватили в открытом океане, пишет местная газета Sud Quotidien.

Как рассказал губернатор столичного региона Сенегала Аль Хассан Салл, изначально местные власти получили информацию о 82 пациентах, но позже они узнали как минимум о 200 пострадавших.

Выявляют новую неизвестную болезнь у рыбаков. Власти предполагают, что источником заражения стала вода в море. Очаг распространения расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур.

Инкубационный период болезни составляет несколько дней. Проявляется инфекция следующим образом: кожу заболевших покрывают язвы, которые чешутся. По словам самих рыбаков, больше всего поражены части тела, которые контактировали с водой в океане.

Все зараженные были госпитализированы. Местные власти проводят срочное совещание по поводу произошедшего. На него позвали представителей рыболовной отрасли. По его результатам будут определять дальнейшие действия.