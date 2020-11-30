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Бесплатный тест на COVID-19 и никаких очередей: украинка рассказала о путешествии в Дубай в разгар пандемии

Бесплатный тест на COVID-19 и никаких очередей: украинка рассказала о путешествии в Дубай в разгар пандемии
Обновлено 10:27 Сегодня Телеграф

Украинка Ольга Чуб рассказала в социальной сети о том, как во время пандемии коронавируса путешествовала за границу. Ее поездка  началась со сдачи двух тестов на COVID-19 - один в Харькове, не позднее 48 часов до вылета, и второй - в аэропорту Дубай.

По ее словам, тест в аэропорту бесплатный для туристов, он плачивается эмиратом. Такие образом Дубай поддерживает свою сферу туризма.

"Всё организовано поразительно чётко. Офицер паспортного контроля выдаёт индивидуальный набор для тестирования со специальным штрихкодом, по которому можно найти, при необходимости, всю информацию о туристе. Дальше проходишь в холл, переоборудованный под лабораторию для сдачи теста. В ней количество кабинок соответствует количеству офицеров, которые проверяют паспорта. И пока одни общаются с офицерами, другие сдают тест. Никаких очередей, система отлажена", - отметила украинка.

Также она рассказала, что после сдачи анализа их привезли в гостиницу и сопроводили в номер, где нужно было сидеть на самоизоляции до получения результатов. Результаты сообщаются также и туроператору, и администратору гостиницы. Обрабатываются результаты в течение 24 часов.

Но, по словама Ольги, пребывание на самоизоляции также организовано хорошо.

"Чемодан на входе продезинфировали. Ужин, завтрак и обед доставили в номер без напоминания. Даже предварительно позвонили и спросили, какие блюда из меню мы желаем. Результат был отрицательный, поэтому, спустя почти сутки получилось выйти из номера и пойти гулять в город", - подытожила украинка.

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Напомним, что во время пандемии в Турции все носят маски, а на жилье и экскурсиях можно сэкономить.

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Все по теме:

ОАЭ, Дубаи, Коронавирус, Путишествия, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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