Число пациентов с загадочной болезнью в Индии стремительно растет: появились версии возникновения недуга

Город Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш поразила неизвестная миру болезнь. По состоянию на утро вторника, 8 декабря, число заразившихся возросло до 848 человек. Люди не перестают попадать в больницы, но врачи поставить им диагнозы не могут.

Местные ученые и специалисты Всеиндийского института медицинских наук продолжают искать причины болезни.

Одной из версий является заражение токсинами из воды или каких-то продуктов, однако среди зараженных есть те, кто использовал только бутилированную воду.

Также эксперты считают, что причина массового заболевания хлорорганическое вещество, использующего в больших масштабах для борьбы с комарами, которые заносят малярию и лихорадку Денге.