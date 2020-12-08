Дочь Стива Джобса стала моделью и снялась голая: самые эффектные фото

Дочь Стива Джобса Ева, которую в марте официально лишили многомиллионного наследства, объявила о начале модельной карьеры и снялась в рекламной кампании косметического бренда.

На своих первых фото она позирует обнаженная.

Видно 22-летняя дочь Джобса поняла, что нужно как-то самой научиться зарабатывать деньги. Девушка приняла участие в фотосессии для американской марки Glossier. Новоиспеченная модель попозировала оголенной в ванной, прикрывая тело пеной. На одних кадрах Ева держит в руках бокал, на других — красит губы продукцией бренда, который рекламирует.

Стоит отметить, раньше Джобс максимально избегала публичности, практически не давала интервью. С детства девушка профессионально занимается конным спортом, в 2019 году заняла пятое место в списке 1000 лучших гонщиков в своей возрастной категории, а после окончания школы поступила в Стэнфордский университет.

Но в последнее время ее Инстаграм начал обновляться. В частности, фотографиями из фотосессии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eve Jobs (@evecjobs)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eve Jobs (@evecjobs)