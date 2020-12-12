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Кого называют иранской Анджелиной Джоли и за что ее посадили (фото)

Кого называют иранской Анджелиной Джоли и за что ее посадили (фото)
13:40 Сегодня Телеграф

Жительницу Ирана Сахар Табар ), прославившуюся внешностью, схожей с жуткой версией Анджелины Джоли, приговорили к десяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает LIFE SHOT.

Ее обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи. Иранская журналистка Масих Алинеджад поговорила с адвокатом Табар, который подтвердил, что девушка действительно получила такой приговор.

Сейчас одна из местных журналисток призвала Джоли вступиться за Сахар.

"Сахар Табар всего 19 лет. Её мать каждый день плачет, чтобы освободить невинную дочь. Нам нужна ваша помощь!" — написала она в Twitter.

В своем Инстаграм Сахар размещает различные фото ки вызывают неоднозначные эмоции.

Ужасно "красивые" двойники знаменитостей


Напомним, что 19-летняя иранка Сахар Табар перенесла 50 пластических операций и похудела до 40 килограммов, чтобы стать похожей на актрису Анджелину Джоли

После, инстаграм-блогерша из Ирана, которая якобы сделала 50 операций, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли, призналась, что всё это было шуткой. 

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Все по теме:

Анджелина Джоли, Сахар Табар.

Автор:

Телеграф
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