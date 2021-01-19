Люди в панике покидали дома: Аргентину всколыхнуло мощное землетрясение

В ночь на 19 января в аргентинской провинции Сан-Хуан произошло землетрясение магнитудой 6,5. Стихийное бедствие вызвало отключения электричества по всему региону и напугало местных жителей, которые в панике покинули свои дома.

Об этом сообщили в YouTube Radio Vos.

Согласно предоставленным данным, землетрясение произошло около полуночи 19 января.

Эпицентр находился в городе Медиа Агуа на глубине 128 км.

По предварительной информации, подземные толчки меньшей силы продолжались спустя 20 минут после первоначального землетрясения, они ощущались, в частности, в Кордове и Буэнос-Айресе.

При этом, о погибших или серьезных разрушениях инфраструктуры не сообщается.

Стоит отметить, что ранее землетрясение магнитудой 6,1 в Аргентине фиксировали 10 января.

Напомним, что 15 января, землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло на индонезийском острове Сулавеси.