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Люди в панике покидали дома: Аргентину всколыхнуло мощное землетрясение

Люди в панике покидали дома: Аргентину всколыхнуло мощное землетрясение
Обновлено 09:15 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В ночь на 19 января в аргентинской провинции Сан-Хуан произошло землетрясение магнитудой 6,5. Стихийное бедствие вызвало отключения электричества по всему региону и напугало местных жителей, которые в панике покинули свои дома.

Об этом сообщили в YouTube Radio Vos.

Согласно предоставленным данным, землетрясение произошло около полуночи 19 января.

Эпицентр находился в городе Медиа Агуа на глубине 128 км.

По предварительной информации, подземные толчки меньшей силы продолжались спустя 20 минут после первоначального землетрясения, они ощущались, в частности, в Кордове и Буэнос-Айресе.

При этом, о погибших или серьезных разрушениях инфраструктуры не сообщается.

Стоит отметить, что ранее землетрясение магнитудой 6,1 в Аргентине фиксировали 10 января.

Напомним, что 15 января, землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло на индонезийском острове Сулавеси.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Землетрясение, Аргентина, Стихийное бедствие.
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