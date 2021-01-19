Пустыню Сахара внезапно засыпало снегом (фото, видео)

В пустыне Сахара резко опустилась температура до -3 и выпал снег.

Об этом можно судить по фотографиям, которые опубликовал в Instagram фотограф Карим Бучетата.

Так, он сфотографировал заснеженную пустыню недалеко от города Айн-Сефра в Алжире, верблюдов после снегопада в районе Табук на северо-западе Саудовской Аравии, а также овец, стоящих на покрытых льдом дюнах, когда температура упала до -3° C.

Как отмечает издание The Sun, в жаркое время года температура в пустыне может подниматься до +50C, но в этом месяце температура упала ниже нуля.

Январь - самый холодный месяц в Саудовской Аравии, средняя температура составляет 20,2°. А Табук - один из самых холодных регионов страны со средней температурой 4°.

Как сообщал "Телеграф", ранее снег выпал в Грузии.