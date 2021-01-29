Выстрелил 14 раз и убил себя: муж расправился с женой из-за откровенного видео в TikTok (фото)

35-летнюю блогера из Бразилии Элиан Феррейра Сиолин застрелил собственный муж во время ссоры из-за откровенного видео, которое она выложила в TikTok.

Об этом сообщает Daily Mail.

Убийство произошло 24 января во время семейного барбекю. 41-летний муж Сиолин Алехандро Антонио Агилера Канталлупи выстрелил в супругу около 14 раз, а затем совершил самоубийство.

По данным издания, их тела нашли на заднем дворе загородного дома в бразильском муниципалитете Понта-Поран. Помимо множества огнестрельных ран, у Сиолин обнаружили перелом правого плеча.

На месте преступления полиция обнаружила пистолет и несколько патронов. По неофициальной информации, свидетелем трагедии стала 6-летняя дочь блогера, а спор произошел из-за откровенного ролика в TikTok.

Один из полицейских опросил друзей пары и выяснил, что они регулярно вступали в конфликты, даже в публичных местах. Сиолин вела аккаунт в TikTok, где публиковала короткие видео с собой в откровенных нарядах. На нее были подписаны почти 60 тысяч человек.

Как сообщал "Телеграф", ранее опасный челлендж из TikTok убил 10-летнюю девочку в Италии.