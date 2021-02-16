Жительница Австралии придумала оригинальный способ избавить детей от страха смерти (видео)

12-летняя жительница Австралии в свободное от учебы время не играет в компьютерные игры, а убирает могилы, причем не только своих умерших родственников, но и неизвестные, места захоронения людей, которых она даже не встречала.

Об этом сообщает АВС.

Все началось совершенно спонтанно. Все дело в том, что дом, где живет ученица восьмого класса расположен позади лужайки Твид-Хедс. Сюда девочка с недавнего времени приходит регулярно, где ее замечают среди могил с ведром и щеткой.

"Я прихожу сюда два-три раза в неделю и убираюсь", - рассказала школьница. - Сначала я убираю все листья, а затем беру мочалку и расчесываю ее.

По ее словам, от этого ей становится хорошо на душе, «так хорошо, как будто это невозможно описать словом, потрясающе».

Стоит отметить, что заниматься уборкой могил девочка начала, когда она, ее брат и родители переехали в их дом восемь лет назад.

"Я действительно боялась, что мысль о кладбище позади моего дома может напугать меня", - делится девочка.

И вдруг ее маму посетила мысль, почему бы не пойти на задний двор и не убраться.

"Очевидно, они думали о привидениях", - сказала мать школьников. После того, как ее дети занялись уборкой могил, их страх пропал.

Как сообщал "Телеграф", ранее около Австралии нашли могилы жертв кораблекрушения 1629 года.