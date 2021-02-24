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У берегов Африки загадочно погибают дельфины: найдено уже более 100 тел (фото)

У берегов Африки загадочно погибают дельфины: найдено уже более 100 тел (фото)
23:29 Сегодня Телеграф ANAC

В Национальном парке архипелага Базаруто в провинции Иньямбане на юге Мозамбика на побережье обнаружили уже в общей сложности 111 туш длиннорылых дельфинов (Stenella longirostris).

Об этом сообщает Национальная администрация заповедников страны (ANAC) на своей странице в соцсети Facebook.

Изначально ANAC сообщила, что утром 21 февраля в национальном парке архипелага Базаруто 32 дельфина вида Stenella longirostris выбросились на побережье, 25 из которых погибли на месте, а 7 были спасены работниками парка и отправлены обратно в море.

"Из 25 мертвых животных 11 - взрослые самцы и 14 - самки, из них 12 взрослых, одна (1) молодая и один (1) детеныш", - говорится в сообщении от 22 февраля.

дельфины_гибель

В Администрации рассказали, что ведут расследование причин смерти. "В результате проведенной экспертной работы было установлено, что у дельфинов не было никаких признаков травм. Внутренности были извлечены с целью проверить, не съели ли они что-нибудь странное, что стало причиной их смерти, но невооруженным глазом ничего не было обнаружено", - говорится в сообщении.

В итоге ANAC принял решение отправить 25 образцов в лабораторию для дальнейшего анализа.

Также сообщается, что согласно процедуре, мертвых дельфинов сожгли.

Вместе с тем, уже на следующий день в ANAC сообщили, что утром 23 февраля в рамках патрулирования и мониторинга в Национальном парке архипелага Базаруто нашли еще 86 мертвых дельфинов на западном побережье острова Базаруто.

"Это животные того же вида, Stenella longirostris, которые были найдены безжизненными в воскресенье, 21 февраля. Число дельфинов, которых нашли безжизненными с воскресенья по вторник, возросло до 111. Ведется расследование причин смерти", - говорится в сообщении.

Прибывшая на место смешанная экспертная группа установила, что у дельфинов нет никаких признаков травм. Также не было обнаружено и чего-то необычного во внутренностях животных.

Длиннорылые дельфины известны широкой общественности тем, что исполняют акробатические трюки, содержатся в дельфинариях и используются людьми в контактной терапии.

Популяция длиннорылых дельфинов в настоящее время охраняется многими международными договорами, так как десятки тысяч этих млекопитающих, были убиты через 30 лет после начала кошелькового промысла тунца в 1950-х годах.

В результате этого процесса погибла, вероятно, половина всех восточных длиннорылых дельфинов. Они также страдают от загрязнения окружающей среды

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Дельфины, Мозамбик, Массовая гибель.
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