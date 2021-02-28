Впервые в истории пассажирский Boeing 767 сел на лед в Антарктиде, чтобы забрать полярников (фото)

Широкофюзеляжный пассажирский самолет Boeing 767-300 авиакомпании "Icelandair" совершил перелет в Антарктиду с посадкой на лед, чтобы забрать полярников с норвежской антарктической станции "Тролль" (Troll).

Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 27 февраля, один из полярников, координатор операций в "Norsk Polarinstitutt" Свен Лидстрем (Sven Lidstrom), сопроводив сообщение соответствующими фотографиями.

"Вот как построить взлетно-посадочную полосу в Антарктиде", - написал Лидстрем и опубликовал фото грейдера, которым готовили взлетно-посадочную полосу для самолета и результаты его работы.

Он также опубликовал фото захода на посадку 54-метрового авиалайнера, сопроводив его подписью: "Первый в истории Боинг 767 приземлился в Антарктиде".

"Вот так выглядит приземление с 300 км/ч на взлетно-посадочную полосу с голубым льдом", - пишет Лидстрем.

"Мы летим домой в этом сезоне на Boeing-767 от Icelandair - Бьём все рекорды во время полетов", - написал полярник, публикуя фото самолета вблизи.

Как сообщалось, в начале года от ледника возле станции "Академик Вернадский" откололся кусок размером с 7-этажный дом.