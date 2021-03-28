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В Египте приняли важное решение для разблокирования Суэцкого канала

В Египте приняли важное решение для разблокирования Суэцкого канала
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф

Расширяется круг участников в операции по вытаскиванию контейнеровоза Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дал указание подготовиться к облегчению груза гигантского контейнеровоза.

Такое заявление сделал глава управления Суэцким каналом Осама Рабиа, сообщает телеканал Al Arabia. По словам чиновника корабль уже удалось сдвинуть на четыре метра.

"Мы поделили смены: 12 часов для земснарядов и 12 часов для буксиров, поскольку из-за прилива буксиры не всегда могут работать", - сообщил Рабиа.

Сейчас в разблокировке канала участвуют 14 буксиров.

Как бы не пришлось разгружать 20 тысяч контейнеров: карта пробок в заблокированном Суэцком канале

Отметим, судно Ever Given плыло под флагом Панамы. Его водоизмещение составляет 200 тысяч тонн, длина — 400 метров, ширина — 59. Накануне крушения корабль направлялся из Китая в нидерландский порт Роттердам. На борту судна находились тысячи контейнеров.

В Украине же усмотрели в судоходном коллапсе в Суэком море "мировой заговор" с целью удержания цен на нефть.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Египет, Суэцкий канал, Абдель Фаттах ас-Сиси, Ever Given.
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