Операция по разблокировке Суэцкого канала завершена: тронувшееся с места судно Ever Green запечатлели на видео

Египетские власти смогли разблокировать Суэцкий канал, который оказался заблокированным севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом "Ever Given".

Об этом сообщает Reuters.

"И, вернув дела в нормальное русло, египетскими руками, весь мир может быть уверен в том, что его товары и потребности проходят через эту навигационную артерию", - завил в понедельник, 29 марта, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Также в сети появились видео, где видно, как контейнеровоз трогается и начинает отплывать от места своей мели.

Как сообщал "Телеграф", ранее 400-метровый японский контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл южную часть Суэцкого канала 23 марта.

Каждый день через Суэцкий канал проходит примерно 30% мирового объема морских контейнеров, что составляет около 12% общего объема всей мировой торговли. Таким образом, коллапс в Суэцком канале обходится почти в $10 млрд ежедневно.

Уже через день, 25 марта, ЧП привело к росту цен на нефть ввиду невозможности прохода танкеров с миллионами баррелей нефти через канал.