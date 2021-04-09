В Африке нашли 12 обезглавленных туристов - в чудовищном поступке подозревают боевиков ИГИЛ

На востоке Африки в Мозамбике нашли захоронение 12 туристов. Людей похоронили обезглавленными. В причастности подозревают боевиков ИГИЛ.

Об этом сообщили ФАКТЫ.

Пока достоверно не установлено, какой была национальность погибших, но все они были белокожими иностранцами.

Массовое захоронение было совсем свежим, его нашли вблизи гостиницы города Пальма, который с конца марта был под контролем боевиков.

Согласно неофициальному источнику, погибшими были жители того самого отеля, которые были захвачены в плен. Предполагают, что ими могли быть французы.

В полиции также добавили, что тела не только были обезглавлены, но у них также были связаны руки.

Правоохранители подозревают причастность боевиков террористической группировки ИГИЛ к данному инциденту, но пока боевики никак не прокомментировали данное предположение.

Стоит отметить, что в Мозамбике с конца марта несколько регионов были захвачены боевиками ИГИЛ. В то же время на севере страны планировалось построить объект французской энергогруппы Total, чтобы перерабатывать природный газ, но проект остановили из-за набегов боевиков. Предположительно умершие были работниками этого предприятия.

Напомним, что ранее 7 апреля на картах Google нашли двух мужчин в разрытых могилах.