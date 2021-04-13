Перещеголяла одно из семи чудес света: в Америке появится необычная статуя (фото)

В Бразилии построят еще одну статую Иисуса Христа, которая будет на пять метров выше всем известной Христу-Спасителю в Рио-де-Жанейро. Она появится в бразильском городе Энкантадо.
Об этом сообщает BBC.
Интересно, что строительство стартовало еще в 2019 году по инициативе местного политика, умершего позже от коронавируса.
Буквально неделю назад строители закончили монтаж головы и распростертых рук. Эта статуя будет возвышаться на пять метров над Христом-Спасителем в Рио-де-Жанейро, ее «рост» будет составлять 43 метра. Проект стоит 350 тысяч долларов, деньги на строительство предоставляли частные лица и компании.
Внутри статуи будет располагаться лифтовая шахта, благодаря которой будет возможность подниматься на 40-метровую высоту, где будет располагаться смотровая площадка. С нее можно будет полюбоваться живописным местным видом.
Ожидается, что статуя будет полностью готова до конца года.
#Brazil - Brazil building new giant Christ statue, taller than Rio's. #AFP— AFP Photo (@AFPphoto) April 10, 2021
Silvio Avila https://t.co/P7cMXelH8c pic.twitter.com/x7biRHrWXe
Отметим, что это не самая высокая статуя Христа в мире. Так, в Индонезии установлен похожий памятник высотой 52,55 метра, а в Польше - 52,5 метра. Однако и они не являются самыми высокими статуями в мире.
Статуя Иисуса Христа в стиле ар-деко, расположенная на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро. Является символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом. В 2007 г. неофициально избрана одним из Новых семи чудес света.
Как сообщал "Телеграф", ранее статую Христа-Спасителя на горе Корковаду подсветили синим, белым и красным - цветами французского флага. Это было сделано в память о жертвах терактов в Париже в 2015 году.