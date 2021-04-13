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Перещеголяла одно из семи чудес света: в Америке появится необычная статуя (фото)

Перещеголяла одно из семи чудес света: в Америке появится необычная статуя (фото)
01:32 Сегодня Телеграф фото: Twitter

В Бразилии построят еще одну статую Иисуса Христа, которая будет на пять метров выше всем известной Христу-Спасителю в Рио-де-Жанейро. Она появится в бразильском городе Энкантадо.

Об этом сообщает BBC.

Интересно, что строительство стартовало еще в 2019 году по инициативе местного политика, умершего позже от коронавируса.

Буквально неделю назад строители закончили монтаж головы и распростертых рук. Эта статуя будет возвышаться на пять метров над Христом-Спасителем в Рио-де-Жанейро, ее «рост» будет составлять 43 метра. Проект стоит 350 тысяч долларов, деньги на строительство предоставляли частные лица и компании.

Внутри статуи будет располагаться лифтовая шахта, благодаря которой будет возможность подниматься на 40-метровую высоту, где будет располагаться смотровая площадка. С нее можно будет полюбоваться живописным местным видом.

Ожидается, что статуя будет полностью готова до конца года.

Отметим, что это не самая высокая статуя Христа в мире. Так, в Индонезии установлен похожий памятник высотой 52,55 метра, а в Польше - 52,5 метра. Однако и они не являются самыми высокими статуями в мире.

Справка

Статуя Иисуса Христа в стиле ар-деко, расположенная на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро. Является символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом. В 2007 г. неофициально избрана одним из Новых семи чудес света.

Как сообщал "Телеграф", ранее статую Христа-Спасителя на горе Корковаду подсветили синим, белым и красным - цветами французского флага. Это было сделано в память о жертвах терактов в Париже в 2015 году.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Бразилия, Строительство, Фото, Статуи, Статуя Иисуса Христа.
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