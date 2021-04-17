Рауль Кастро уходит с поста лидера Компартии Кубы: что будет дальше

Бывший глава Кубы Рауль Кастро заявил, что покидает пост первого секретаря Центрального коммитета кубинской коммунистической партии.

Об этом Кастро сказал на стартовавшем в пятницу, 16 апреля, 4-дневном съезде Компартии Кубы, сообщает BBC.

89-летний Кастро заявил на съезде, что передает руководство молодому поколению, "полному страсти и антиимпериалистического духа". Его преемник будет выбран в конце съезда.

"Я горячо верю в силу, примерный характер и понимание моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов, стоя на стременах, защищать отечество, революцию и социализм", - сказал он делегатам съезда в Гаване в пятницу.

Хотя Кастро не назначил преемника, широко распространено мнение, что руководство партией перейдет к Мигелю Диас-Канелю, который занял пост президента острова в 2018 году, говорится в заметке.

В качестве лидера Кубы Рауль Кастро поддерживал однопартийный контроль коммунистов над властью в стране. При этомон курировал улучшение отношений с США в период с 2014 по 2016 год, включая исторические переговоры с президентом СШАБараком Обамой в 2016 году. Но напряженность обострилась при Дональде Трампе, который ужесточил санкции.

Нынешний президент США Джо Байден пообещал ослабить некоторые санкции Трампа, хотя Белый дом заявил в пятницу, что изменение политики Кубы не является одним из его главных приоритетов.

На съезде в пятницу Кастро заявил, что его страна готова "развивать уважительный диалог" с США, но она не согласится на "уступки" в отношении своей "внешней политики и идеалов".

Согласно заметке, смена в верхушке правящей партии Кубы происходит, когда руководство острова борется с самым серьезным экономическим кризисом за последние десятилетия.

Пандемия Covid-19, финансовые реформы и ограничения, введенные администрацией Трампа, ударили по экономике, которая в прошлом году сократилась на 11%.

Долгожданная денежная реформа, начатая 1 января, направлена на повышение эффективности экономики и государственных компаний. Но это также сильно ударило по бюджетам простых кубинцев. Многие призывали к гораздо большей экономической свободе в стране.

Рауль Кастро — младший брат Фиделя Кастро, который правил Кубой с 1959 года. Рауль стал руководителем страны в 2008 году. Сам Фидель умер на 91-м году жизни в 2016г.