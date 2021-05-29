У берегов Тринидад и Тобаго нашли лодку с полтора десятком разложившихся тел: подробности и фото

В пятницу, 28 мая, у берегов Тринидад и Тобаго в Карибском море, рыбаки нашли лодку с 14 трупами людей.

Об этом сообщила в Facebook местная полиция.

Лодку с черепами, скелетными останками нашли утром в четырех милях от Белль Гарден, Тобаго.

Группа из шести мужчин во время рыбалки у Белль Гарден, заметили странное судно. Рыбаки вытащили судно на берег в бухте Бель-Гарден.

Обследовав его, рыбаки нашли разложенные тела, причем в состоянии сильного разложения. Они сразу же связались с полицией и береговой охраной.

Все тела направили в морг, дабы идентифицировать и установить причину смерти.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Тринидада и Тобаго передает, что лодка была иностранной. Позже в ведомстве уточнили, что на борту иностранного судна были найдены 14 тел, один череп и останки скелета.

Как сообщал "Телеграф", на борту судна Century, следовавшего из Панамы загадочно скончался его капитан из Одессы. Тело капитана в каюте лежит уже больше недели.