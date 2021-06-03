Увеличивается с каждым часом: посреди поля в Мексике образовалась огромная воронка (фото, видео)

В центральной Мексике в земле образовалась огромная воронка около 60 метров в диаметре. В нее рискует угодить дом расположенный неподалеку.

Об этом 2 июня сообщили CNN.

По данным губернатора штата Мигеля Барбоса Уэрта, воронка расположена в Санта-Мария-Сакатепеке (штат Пуэбла), и имеет глубину около 20 метров.

Семья, которая живет в доме недалеко от провала, была эвакуирована.

По информации министра окружающей среды Мексики Беатрис Манрике, диаметр карстовой воронки на момент ее появления составлял пять метров, но он быстро вырос всего за несколько часов.

"Это может быть комбинация двух факторов: смягчение поля..., также извлечение грунтовых вод, которые смягчают грунт", — считает Манрике.

Впервые провал в грунте появился 29 мая и был заполнен водой.

Видео с места событий:

Напомним, что 2 июня, в Узбекистане и Астраханской области (Россия) наблюдаются странные природные явления - мощный ураган и песчаная буря.