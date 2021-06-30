Аномальная жара убила десятки людей в Канаде, но это еще не предел

В Канаде фиксируют самые жаркие дни из когда-либо зарегистрированных. В то же время такие погодные условия привели к росту смертей среди граждан.

Об этом 29 июня сообщило CBC News.

В Канаде селе Литтон, в Британской Колумбии, 3 день подряд фиксировали рекорд самой высокой температуры, когда-либо зарегистрированной в стране, которая превысила отметку в 49,6 ° C.

Поскольку историческая волна тепла продолжает обжигать Западную Канаду, это приводит к резкому увеличению числа смертей в Британской Колумбии и опасных лесных пожаров.

На данный момент "тепловой купол", ставший причиной такой погоду в Западной Канаде, теперь расположен над внутренними районами Британской Колумбии и некоторыми частями Альберты.

В свою очередь в Министерстве окружающей среды Канады выпустили с предупреждением о наступлении жары. По словам синоптиков, экстремальные условия сохранятся, на этой неделе, а возможно, и на следующей.

По мнению метеоролога из метеорологического агентства Армела Кастеллана, такая интенсивная жара не только неприятна, но и опасна для жизни.

По данным BBC News, с 25 июня значительно увеличилось количество смертей, причем, как предполагается, сильная жара сыграла важную роль.

С пятницы по понедельник в провинции было зарегистрировано 233 случая смерти по сравнению со средним показателем 130 смертей за 4-х дневный период.

В Ванкувере полицейские отреагировали на более чем 65 случаев внезапной смерти с момента начала сильной жары. Обычно в городе ежедневно умирают 3-4 человека внезапно.

По данным полиции, за 24 часа с понедельника они ответили более чем на 25 звонков о внезапной смерти.

В Суррее правоохранители отреагировали на 20 внезапных смертей в понедельник. Во вторник они ответили на 18 сообщений о смерти, что намного выше, чем обычно в среднем из 5 ежедневных звонков такого рода.

Пожилые люди, дети, работники на открытом воздухе, бездомные и люди с уже существующими заболеваниями подвергаются большему риску заболеваний и смерти, связанных с жарой.

Опасность усугубляется тем фактом, что ночные минимумы не опускаются до нормального уровня, не принося облегчения и восстановления после жары.

Напомним, что ранее в Польше обнаружили рекордно большую по размерам градину - ее длина по диагонали достигла 13,5 см.