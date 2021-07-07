Президента Гаити неожиданно убили: киллеры пробрались в его дом ночью

В ночь на 7 июля неизвестные застрелили Президента Гаити Жовенеля Моиза и ранили его жену.

Об этом сообщает местный портал новостей Juno7.

Согласно информации нападение на резиденцию произошло в час ночи в среду, 7 июля. Отмечается, что часть нападавших говорила по-испански. Временный премьер-министр Клод Жозеф, отметил, что ситуация в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити.

Жена Президента ранена, но получает необходимую медицинскую помощь.

Два года назад в Гаити бушевали антиправительственные протесты. Одним из требований митингующих было - отставка действующего главы государства Жовенеля Моиза.