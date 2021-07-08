В Гаити объявили военное положение и закрыли границы, Совбез ООН собирается на экстренное заседание

В Гаити в среду, 7 июля, объявили военное положение и закрыли границы после нападения и убийства президента страны Жовенеля Моиза.

Об этом сообщает телеканал CNN.

"Исполняющий обязанности премьера Клод Джозеф объявил военное положение в Гаити в ходе обращения к гражданам, заявив, что не хочет, чтобы страна погрузилась в хаос после убийства президента Жовенеля Моиза", - передает канал.

По его данным, решение было принято на экстренном заседании совета министров Гаити в среду.

Это решение дает властям возможность закрыть границы, наделить полицию и военных дополнительными полномочиями по обеспечению соблюдения закона.

Вместе с тем, как сообщает информационное агенство ТАСС, Совет безопасности ООН пароведет экстренное заседание в связи с произошедшим.

"Обсуждение ситуации в Гаити планируется в четверг (8 июля - ред.)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, вместе с Моизом была ранена и его супруга. Также в СМИ появилось видео с предполагаемыми преступниками.