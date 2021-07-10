Власти Гаити просят США ввести в страну войска

Гаити запросило помощи у Соединенных Штатов Америки в связи с убийством Президента Гаити Жовенеля Моиза. Стрельба случилась в ночь на 7 июля. Во время расследования инцидента задержали более 20 человек.

Об этом сообщает The New York Times.

Среди задержанных 18 колумбийцев и 2 американца гаитянского происхождения. Колумбийские власти заявили, что минимум 13 подозреваемых ранее служили в вооруженных силах государства. Четверых наемников ликвидировали в перестрелке.

Военная помощь США нужна для охраны объектов инфраструктуры, таких как газовые запасы, аэропорт и порт страны. По информации издания ФБР и представители Министерства внутренней безопасности США приедут в Гаити в ближайшее время, но про выделение военных сил речи пока нет.

Жена Президента Гаити во время нападения была ранена, но позже умерла в больнице. Нападавшие в ходе следствия заявили, что цели убивать Президента у них не было.

В стране начался политический кризис - Сенат Гаити решил назначить своего спикера Жозефа Ламбера временным исполняющим обязанности Президента. Сейчас в стране главный и.о. премьер-министра Клод Жозеф. Он с решением Сената не согласен.