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Власти Гаити просят США ввести в страну войска

Власти Гаити просят США ввести в страну войска
Обновлено 08:38 Сегодня Телеграф Valerie Baeriswyl/Agence France-Presse

Гаити запросило помощи у Соединенных Штатов Америки в связи с убийством Президента Гаити Жовенеля Моиза. Стрельба случилась в ночь на 7 июля. Во время расследования инцидента задержали более 20 человек.

Об этом сообщает The New York Times.

Среди задержанных 18 колумбийцев и 2 американца гаитянского происхождения. Колумбийские власти заявили, что минимум 13 подозреваемых ранее служили в вооруженных силах государства. Четверых наемников ликвидировали в перестрелке. 

Военная помощь США нужна для охраны объектов инфраструктуры, таких как газовые запасы, аэропорт и порт страны. По информации издания ФБР и представители Министерства внутренней безопасности США приедут в Гаити в ближайшее время, но про выделение военных сил речи пока нет. 

Жена Президента Гаити во время нападения была ранена, но позже умерла в больнице. Нападавшие в ходе следствия заявили, что цели убивать Президента у них не было. 

В стране начался политический кризис - Сенат Гаити решил назначить своего спикера Жозефа Ламбера временным исполняющим обязанности Президента. Сейчас в стране главный и.о. премьер-министра Клод Жозеф. Он с решением Сената не согласен. 

 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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США, Войска, Гаити, Убийство президента.
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