Власти ЮАР хотят разрешить в стране многомужество

В Южноафриканской республике борцы за гендерное равноправие обратились к правительству с просьбой легализовать полиандрические союзы в интересах равенства полов, поскольку в настоящее время закон разрешает мужчине иметь более одной жены.

Об этом в субботу, 10 июля, пишет британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация BBC.

"Это предложение было включено в документ, официально известный как "Зеленая книга", который правительство опубликовало для общественного обсуждения. Власти ЮАР начинают самый значительный пересмотр законов о браке с момента падения режима апартеида в 1994 году", - говорится в статье.

"Важно помнить, что цель "Зеленой книги" - это защита прав человека, нельзя упускать это из виду, - говорит Шарлин Мэй, адвокат Женского юридического центра, занимающегося вопросами прав женщин. - Мы не можем отвергнуть правовую реформу, потому что она бросает вызов определенным патриархальным взглядам в нашем обществе".

В "Зеленой книге" также предлагается официально признать мусульманские, индуистские, еврейские и растафарианские браки. Как отмечает BBC, в Южной Африке одна из самых либеральных конституций в мире, она предусматривает однополые браки и полигамию для мужчин.