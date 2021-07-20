Президентом Перу официально стал бывший учитель, желающий восстановить смертную казнь

В Перу победу в президентских выборах одержал бывший школьный учитель Педро Кастильо, ранее возглавлявший забастовки вместе со своими коллегами. Об этом передает ВВС.

Сообщается, что он получил больше голосов во втором туре, чем его соперница Кейко Фухимори. Избирательная комиссия рассмотрела заявления последней о фальсификации выборов и все же признала новым главой Перу 51-летного лидера профсоюза. Кастильо получил чуть более 50% голосов.

Как заявил Кастильо, он и его команда выступают за демократию и собираются объединить страну.

Победитель президентской гонки стал известен четыре года назад, когда возглавил забастовку тысяч учителей из-за зарплаты.

В своей предвыборной кампании Кастильо заявлял о национализации горнодобывающей и углеводородной сфер, новых рабочих местах, а еще предложил для борьбы с преступностью вернуть смертную казнь.

Присяга нового президента Перу состоится 28 июля.

Напомним, экс-советник Зеленского Игорь Новиков указал на промах президента и заявил, что украинцы могли бы жить "в другой стране".