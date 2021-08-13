После взрыва автобуса в Воронеже скончалась женщина: появились новые подробности (видео)

После взрыва автобуса в российском Воронеже, который произошел поздно вечером 12 августа, пострадали 18 человек. Пассажиры получили серьезные травмы и ожоги, а одна женщина скончалась в больнице - ей оторвало обе ноги.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стало известно, что на момент взрыва в автобусе находились 35 пассажиров. По информации воронежского Департамента здравоохранения, 13 человек госпитализировали в БСМП №1, из них трое в тяжелом состоянии, пятеро - в состоянии средней тяжести, еще двое получили ожоги.

Ночью, 13 августа, в больнице от полученных травм скончалась женщина, которой на вид было около 35 лет. Ее личность еще не установили. Взрывной волной потерпевшей оторвало обе ноги.

Самой младшей из пострадавший всего 18 лет. В сети также опубликовали предварительный список пострадавших, которых госпитализировали после взрыва автобуса.

Сами пострадавшие еще не могут прийти в себя после произошедшего. Одна из них рассказала, что очнулась вся в крови и не могла идти. Из автобуса ее кто-то вынес.

При этом власти региона версию с терактом пока не рассматривают, а правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Турции автобус сорвался с обрыва - восемь человек погибли, есть раненые.