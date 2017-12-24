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Король Бельгии призвал подданных развивать внутреннюю красоту

Король Бельгии
16:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Король Бельгии в рождественском поздравлении призывает не уступать цинизму и безразличию.

Король Бельгии Филипп призвал подданных, несмотря на личные проблемы и отсутствие безопасности в мире, не быть безразличными и развивать внутреннюю красоту.

"Наш способ видеть окружающее обусловливает наш образ жизни. Когда восхищаются природой, то действуют по отношению к ней с увеличенным уважением. Это тем более относится к тем (людям), которые нас окружают. За нашими слабостями и недостатками в каждом из нас скрывается богатая внутренняя красота, которую надо развивать", - заявил король Филипп в традиционном обращении к нации по случаю Рождества Христового.

По его словам, восхищенное отношение к миру побуждает людей к творчеству. Необходимо с помощью творчества и инноваций предвосхищать крупные вызовы времени, считает король Филипп.

"Наконец, будем восхищаться тем, что мы построили вместе, нашим общим достоянием, плодом долгой истории связей, сотканных с помощью солидарности и компромиссов. В этом мы можем черпать силу для того, чтобы не уступать цинизму или бесплодному безразличию. Будущее наших демократий зависит в первую очередь от того, каков наш взгляд на него", - сказал он.

"Наш мир неспокоен. Очаги напряженности и кризисов увеличиваются. Мы более чем когда-либо нуждаемся в восхищении. Нам это нужно для наших детей и их будущего. Давайте вместе сделаем такой выбор", - предложил бельгийский монарх, поздравив подданных от имени королевской семьи с Рождеством и пожелав им нового года.

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Новости мира, Король Бельгии, Обращение Короля, Призыв Короля Бельгии.
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