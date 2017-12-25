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Генеральная Ассамблея ООН приняла бюджет на следующие два года
05:24 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Бюджет ООН на следующие два года составит $5,395 миллиарда.

Генеральная Ассамблея ООН приняла бюджет международной организации. В ближайшие два года он составит $5,395 млрд.

При этом изначально генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш запрашивал более $5,4 млрд на 2017 и 2018 годы. Дебаты по размеру бюджета велись в комитете ГА ООН по административным и бюджетным вопросам.

Бюджет ООН формируется за счет взносов 193 государств, которые входят в организацию. Размер этих взносов зависит от платежеспособности страны и рассчитываются исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения страны. Размер взноса одной страны не должен превышать 22% всего бюджета.

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Наибольшие взносы в ООН делает США — 22%. В числе лидеров по финансированию ООН также Япония (9,6%) и Китай (7,9%).

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Новости мира, Бюджет, Генеральная ассамблея ООН, ООН, Экономика.
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