Генеральная Ассамблея ООН приняла бюджет на следующие два года

Генеральная Ассамблея ООН приняла бюджет международной организации. В ближайшие два года он составит $5,395 млрд.

При этом изначально генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш запрашивал более $5,4 млрд на 2017 и 2018 годы. Дебаты по размеру бюджета велись в комитете ГА ООН по административным и бюджетным вопросам.

Бюджет ООН формируется за счет взносов 193 государств, которые входят в организацию. Размер этих взносов зависит от платежеспособности страны и рассчитываются исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения страны. Размер взноса одной страны не должен превышать 22% всего бюджета.

Наибольшие взносы в ООН делает США — 22%. В числе лидеров по финансированию ООН также Япония (9,6%) и Китай (7,9%).