Еврокомиссар призвал к скорейшему решению миграционной политики ЕС

Еврокомиссар по миграционной политике Димитрис Аврамопулос призвал страны ЕС как можно скорее достичь договоренности в области миграционной реформы и проявить больше солидарности в вопросе приема беженцев. Об этом сообщает ТАСС.

“Мы не можем согласиться со статусом-кво, когда одни государства ЕС вынуждены нести больше ответственности, чем другие”, — приводит 25 декабря его заявление германская медиагруппа Funke.

По словам Аврамопулоса, будущая миграционная политика Европы должна быть “справедливой и сбалансированной”. “Сегодня она таковой не является”, — заметил еврокомиссар. “Мы все знаем, что нельзя терять времени”, — сказал он, подчеркнув, что договоренности о реформе нужно достигнуть до июня 2018 года.

“Миграция будет в последующие годы занимать важное место в повестке дня в Европе и мире", - считает Аврамопулос. "Мы не можем ждать нового кризиса, который нам об этом напомнит", - заключил он.

Напомним, за 11 месяцев 2017 Государственная пограничная служба Украины задержали 3 тысячи 414 незаконных мигрантов.