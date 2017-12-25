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Еврокомиссар призвал к скорейшему решению миграционной политики ЕС

Димитрис Аврамопулос
05:16 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Еврокомиссар призвал как можно скорее решить вопрос миграционной политики ЕС.

Еврокомиссар по миграционной политике Димитрис Аврамопулос призвал страны ЕС как можно скорее достичь договоренности в области миграционной реформы и проявить больше солидарности в вопросе приема беженцев. Об этом сообщает ТАСС.

“Мы не можем согласиться со статусом-кво, когда одни государства ЕС вынуждены нести больше ответственности, чем другие”, — приводит 25 декабря его заявление германская медиагруппа Funke.

По словам Аврамопулоса, будущая миграционная политика Европы должна быть “справедливой и сбалансированной”. “Сегодня она таковой не является”, — заметил еврокомиссар. “Мы все знаем, что нельзя терять времени”, — сказал он, подчеркнув, что договоренности о реформе нужно достигнуть до июня 2018 года.

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“Миграция будет в последующие годы занимать важное место в повестке дня в Европе и мире", - считает Аврамопулос. "Мы не можем ждать нового кризиса, который нам об этом напомнит", - заключил он.

Напомним, за 11 месяцев 2017 Государственная пограничная служба Украины задержали 3 тысячи 414 незаконных мигрантов.

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Новости мира, Димитрис Аврамопулос, Еврокомиссар, ЕС, Миграционная политика.
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