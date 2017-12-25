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Франция хочет обсудить биткоин на саммите G20
05:55 Сегодня Телеграф
news.finance.ua
Фото: cointelegraph.com

Новости мира: Брюно Ле Мэр призвал обсудить биткоин на саммите G20.

Министр финансов Франции призывает обсудить регулирование виртуальной валюты биткойн на саммите G20 в следующем году.

Об этом сообщает Reuters.

“Я собираюсь предложить следующей стране, которая председательствует в G20, Аргентине, чтобы на саммите G20 в апреле мы все обсудили вопрос валюты биткоин”, – заявил Брюно Ле Мэр.

“Существует очевидная опасность спекуляций. Мы должны рассмотреть и проанализировать этот вопрос и посмотреть, как мы со всеми другими членами G20 можем регулировать биткоин”, – добавил он.

Как известно, цена на биткоин выросла более чем на 1700 процентов с начала года, вызвав опасения, что такой рынок эффектно лопнет, словно пузырь.

Государства ЕС договорились в пятницу об ужесточении правил для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма на биржевых площадках для биткоина и других виртуальных валют.

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Новости мира, G20, Биткоин, Криптовалюта, Франция.
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