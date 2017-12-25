Франция хочет обсудить биткоин на саммите G20
Новости мира: Брюно Ле Мэр призвал обсудить биткоин на саммите G20.
Министр финансов Франции призывает обсудить регулирование виртуальной валюты биткойн на саммите G20 в следующем году.
Об этом сообщает Reuters.
“Я собираюсь предложить следующей стране, которая председательствует в G20, Аргентине, чтобы на саммите G20 в апреле мы все обсудили вопрос валюты биткоин”, – заявил Брюно Ле Мэр.
“Существует очевидная опасность спекуляций. Мы должны рассмотреть и проанализировать этот вопрос и посмотреть, как мы со всеми другими членами G20 можем регулировать биткоин”, – добавил он.
Как известно, цена на биткоин выросла более чем на 1700 процентов с начала года, вызвав опасения, что такой рынок эффектно лопнет, словно пузырь.
Государства ЕС договорились в пятницу об ужесточении правил для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма на биржевых площадках для биткоина и других виртуальных валют.