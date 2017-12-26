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В Турции задержаны более 100 подозреваемых в пособничестве "ИГИЛ"
03:39 Сегодня Телеграф
Новости мира: В Турции по подозрению в связях с террористами из "ИГИЛ" задержали за последнюю неделю более 100 человек.
Правоохранительные органы Турции за минувшую неделю задержали, по меньшей мере, 112 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "ИГИЛ", сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.
По данным агентства, в частности, антитеррористические подразделения провели три операции в девяти районах Стамбула, где были взяты под стражу 69 человек.
Среди задержанных в Стамбуле - семейная пара из Франции.
Задержания также прошли в провинциях Измир, Бурса, Кахраманмараш и Эскишехир.
Издание напоминает, что в результате атак боевиков "ИГИЛ" в Турции погибли более 300 человек.
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