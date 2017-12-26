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В Турции задержаны более 100 подозреваемых в пособничестве "ИГИЛ"

Полиция Турции
03:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В Турции по подозрению в связях с террористами из "ИГИЛ" задержали за последнюю неделю более 100 человек.

Правоохранительные органы Турции за минувшую неделю задержали, по меньшей мере, 112 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "ИГИЛ", сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

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По данным агентства, в частности, антитеррористические подразделения провели три операции в девяти районах Стамбула, где были взяты под стражу 69 человек.

Среди задержанных в Стамбуле - семейная пара из Франции.

Задержания также прошли в провинциях Измир, Бурса, Кахраманмараш и Эскишехир.

Издание напоминает, что в результате атак боевиков "ИГИЛ" в Турции погибли более 300 человек.

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Новости мира, ИГИЛ, Новости Турции, Турция.
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