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Обвал горы в Австрии отрезал от мира жителей поселка

Поселок в Австрии
19:08 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: Жители села в Австрии из-за обвала горы оказались отрезанными от мира на Рождество.

Жители горного австрийского села провели рождественские праздники отрезанными от мира из-за обвала в горах.

Об этом сообщает The Associated Press.

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Около 150 жителей села Валс, что в 40 км к югу от Инсбрука, вынуждены были провести Рождество дома после того, как в воскресенье тонны камней с расположенной поблизости горы завалили дорогу.

Однако, как отмечается, хотя люди и не смогли посетить родственников в других городах и селах, голод им точно не грозит. Как сообщил сельский глава Клаус Унгеранк, у жителей остались значительные запасы продуктов, подготовленные к Рождеству.

На месте обвала постоянно работают бульдозеры, поэтому, как ожидается, дорога к селу будет очищена уже в среду.

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Новости мира, Австрия, Вальс, Горы, Лавина, Обвал в горах, Поселок в Австрии, Рождество.
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