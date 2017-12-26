Обвал горы в Австрии отрезал от мира жителей поселка
Новости мира: Жители села в Австрии из-за обвала горы оказались отрезанными от мира на Рождество.
Жители горного австрийского села провели рождественские праздники отрезанными от мира из-за обвала в горах.
Об этом сообщает The Associated Press.
Около 150 жителей села Валс, что в 40 км к югу от Инсбрука, вынуждены были провести Рождество дома после того, как в воскресенье тонны камней с расположенной поблизости горы завалили дорогу.
Однако, как отмечается, хотя люди и не смогли посетить родственников в других городах и селах, голод им точно не грозит. Как сообщил сельский глава Клаус Унгеранк, у жителей остались значительные запасы продуктов, подготовленные к Рождеству.
На месте обвала постоянно работают бульдозеры, поэтому, как ожидается, дорога к селу будет очищена уже в среду.