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В Турции около ста человек арестованы по подозрениям в связях с ИГИЛ

Турецкие антитеррористические подразделения
20:22 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости мира: Турецкие антитеррористические подразделения провели одновременные рейды в Анкаре и Стамбуле в ходе которых было задержано 75 человек.

Турецкая полиция арестовала, по меньшей мере, 75 человек по подозрению в связях с террористической группой ИГИЛ в столице Анкаре и Стамбуле. Об этом Anadolu сообщил источник в полиции, передает 112 Украина

Антитеррористическия полиция провела серию рейдов в Анкаре, задержав 29 человек. Рейды провели после того, как прокуратура Анкары выдала ордера на арест 46 подозреваемых, большинство из которых, как сообщается, были иностранцами. Отметим, что 46 подозреваемых - 43 из них иностранные граждане - были задержаны в Стамбуле.

По предварительным данным, некоторые из подозреваемых готовились к террористической атаке на празднование Нового года. Во время операций в обоих городах было изъято большое количество документов.

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Новости мира, Анкара, Задержание, ИГИЛ, Стамбул, Террористы, Турция.
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