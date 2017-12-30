Британская полиция задержала уже 5 человек по подозрению в подготовке теракта

Полиция Великобритании задержала уже пятого подозреваемого в подготовке теракта.

"Британская полиция арестовала пятого человека, подозреваемого в планировании экстремистской атаки", - говорится в сообщении.

По словам представителя полиции, 21-летний мужчина был задержан в конце пятницы по подозрению в подготовке "терактов".

Пока нет дополнительных данных о нем.

Кроме того, в полиции также сообщили о проведении обысков в двух зданиях в городе Шеффилд, за 275 километрах на север от Лондона.

Еще четыре человека были задержаны в районе Шеффилда 19 декабря. Двоим из них были предъявлены обвинения в подготовке террористического акта.

Эти двое - курдские иракцы. Подозреваемые должны явиться в суд в январе.