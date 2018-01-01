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2018-й может стать годом худшего со времен Второй мировой гуманитарного кризиса

Дети из Африки
09:58 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Министр по международному развитию Великобритании Пенни Мордонт прогнозирует, что 2018 год может стать годом гуманитарного кризиса.

Новый 2018 год может стать годом гуманитарного кризиса такого уровня, который человечество испытало на себе после окончания Второй мировой войны. Такой прогноз сделала министр по международному развитию Великобритании Пенни Мордонт, сообщает The Telegraph.

“Следующий год может стать одним из худших гуманитарных кризисов после окончания Второй мировой войны», - предостерегла министр по международному развитию Великобритании.

Мордонт назвала 2017 год годом "болезненных гуманитарных кризисов", добавив, что "2018 год может стать еще хуже".

Это предупреждение было объявлено после того, как министерство объявило о дополнительный пакет поддержки на сумму 21 млн фунтов стерлингов агентствам Организации Объединенных Наций для реагирования на чрезвычайные ситуации во всем мире.

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Особое беспокойство министерства вызвали голод и конфликты в Йемене, Южном Судане и Бирме. В начале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что мир столкнулся с крупнейшим гуманитарным кризисом с 1945 года, когда более чем 20 миллионов людей в четырех странах страдают от голода. Но госпожа Мордонт считает, что в следующем году "ситуация может быть еще хуже".

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Новости мира, 2018, Великобритания, Вторая мировая война, гуманитарный кризис, Прогноз.
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