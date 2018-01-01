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2017 год назвали самым безопасным за всю историю авиации

Самолет
10:22 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В мире за 2017 год зафиксированы самые низкие показатели смертности от авиакатастроф за всю историю авиации, всего до 67 смертей.

От начала 2017 года до полудня воскресенья 31 декабря в мире произошло девять фатальных авиакатастроф, приведших в общем до 67 смертей. Это самые низкие показатели смертности от авиакатастроф за всю историю авиации, сообщает DW со ссылкой на нидерландскую организацию Aviation Safety Network (ASN) .

Отмечено, что среди всех жертв аварий летающих судов большинство (35 человек) погибли от авиакатастрофы, находясь на земле. В целом же, как сообщается, в 2017 году авиакатастрофы произошли с пятью грузовыми и четырьмя пассажирскими самолетами.

Для сравнения ASN приводит данные 2016 года: тогда произошло 16 катастроф, в результате которых погибли 303 человека.

"Начиная с 1997 года, среднее количество несчастных случаев с самолетами демонстрировала стабильное и уверенное снижение, в значительной степени благодаря углублению мер безопасности международными авиационными организациями, как ИКАО (Международная организация гражданской авиации), IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), Flight Safety Foundation", - сообщил глава ASN Харро Рантер.

В самолет известной авиакомпании попала молния

Отмечается также, что по состоянию на 31 декабря 2017 года прошло уже 398 дней со времени последнего инцидента с пассажирским авиалайнером и 792 дня с момента инцидента, который привел к гибели более 100 человек.

Учитывая нынешний объем авиаперевозок, вероятность авиакатастрофы на пассажирском рейсе составляет 1 к 9 200 000.

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Новости мира, Авиакатастрофы, История авиации, Низкие показатели, Смертность.
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