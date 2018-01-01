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В Британии может появиться собственная криптовалюта

Биткоин
21:42 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В Великобритании в следующем году может появится новая криптовалюта, привязана к фунту стерлингов.

Новая криптовалюта может не только заменить привычные банки, но и коренным образом реформировать банковский сектор Британии, отмечает издание Sunday Express..

Сообщается также, что новую криптовалюту можно будет использовать в Центробанке, благодаря чему появится возможность совершать такие покупки, как недвижимость или автомобиль, в течение нескольких секунд.

Повышение популярности и рост курса биткоина усилили давление на Банк Англии по введению собственной цифровой валюты. Поскольку цифровая валюта будет связана с фунтом стерлингов, она будет намного стабильнее, чем биткоин или любая другая криптовалюта, отмечают в Sunday Express.

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Новости мира, Биткоин, Британия, Криптовалюта, Фунт стерлинг.
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