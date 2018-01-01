Каталонский кризис обошелся Испании в €1 миллиард

Правительство Испании оценил потери от кризиса, возникшего вследствие желания Каталонии получить независимость, примерно в один миллиард евро.

Об этом сказал испанскому радио SER министр экономики Испании Луис де Гиндос, сообщает Anadolu.

"Референдум о независимости Каталонии и последовавший за ним кризис обошелся правительству Испании в один миллиард евро", - говорится в сообщении.

По словам министра, если раньше рост экономики Каталонии составлял 0,9 процента, то есть одну пятую часть ВВП Испании, то в связи с кризисом этот показатель сократился до 0,4 процента.

Ситуация в регионе вызвала беспокойство и неуверенность у населения, отметил де Гиндос.

За независимость Каталонии от Испании в ходе незаконного референдума проголосовали 90 процентов избирателей 1 октября 2017 года.