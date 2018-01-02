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Бельгия и Нидерланды обменялись небольшими государственными территориями

Нидерланды и Бельгия
10:02 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Twitter

Новости мира: Бельгия и Нидерланды с 1 января 2018 года изменили свою государственную границу, обменявшись территориями.

С 1 января 2018 года вступило в силу соглашение между Бельгией и Нидерландами об изменении линии границы между странами.

Так, ранее оказалась спорной ситуация в районе между восточным бельгийским городом Визе и юго-западным нидерландским муниципалитетом Эйсден, которые разделены рекой Маас. Корректировке границ послужило изменение русла реки, в результате чего два полуострова, принадлежащих Бельгии, оказались на стороне реки Нидерландов. И наоборот: нидерландский остров физически присоединился к Бельгии.

Согласно новому соглашению, граница проходит на середине реки. То есть, Бельгия отдала большую часть территории - 16 гектаров, а Нидерланды - три гектара.

Ранее, до подписания соглашения, неоднозначная ситуация мешала работе правоохранителей. Проблема была связана с островом, который на тот момент принадлежал Бельгии. Сам остров стал местом совершения преступных действия - наркоторговли и проституции. В случае сообщения о преступлении нидерландские правоохранители не могли туда заходить, а бельгийские не могли добраться туда на лодке, потому что не имеют права ехать на вызов транзитом через территорию Нидерландов.

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Новости мира, Амстердам, Бельгия, Брюссель, Государственная территория, Нидерланды, Обмен.
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