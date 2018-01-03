В Италии произошло масштабное ДТП с бензовозом: погибли шесть человек

В Италии столкнулись два грузовика, бензовоз и легковой автомобиль, в результате чего погибли шесть человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщает местный информационный сайт ANSA.

"Шесть человек погибли, включая французскую семью, в результате аварии на шоссе А21 между Брешией и Манербио, где столкнулись бензовоз, два грузовика, а также автомобиль с пятью людьми, среди которых были двое детей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме всех пассажиров легкового автомобиля погиб также водитель одного из грузовиков.

Сейчас шоссе A21 закрыта для проезда: полиция проведет осмотр места ДТП с целью установления точной динамики столкновения.