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В Италии произошло масштабное ДТП с бензовозом: погибли шесть человек
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Новости мира: В Италии произошло масштабное ДТП: здесь столкнулись два грузовика, легковой автомобиль и бензовоз.
В Италии столкнулись два грузовика, бензовоз и легковой автомобиль, в результате чего погибли шесть человек, среди которых двое детей.
Об этом сообщает местный информационный сайт ANSA.
"Шесть человек погибли, включая французскую семью, в результате аварии на шоссе А21 между Брешией и Манербио, где столкнулись бензовоз, два грузовика, а также автомобиль с пятью людьми, среди которых были двое детей", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что кроме всех пассажиров легкового автомобиля погиб также водитель одного из грузовиков.
Сейчас шоссе A21 закрыта для проезда: полиция проведет осмотр места ДТП с целью установления точной динамики столкновения.
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