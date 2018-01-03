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В центре Брюсселя создадут зеркальный “центр европейской демократии”
Новости мира: В Брюсселе на площади Шумана, вокруг которой расположены здания руководящих институтов Евросоюза, создадут пешеходную зону с зеркальным навесом.
Международный конкурс на создание «Шуман Plaza» выиграли в конце прошлого года архитектурные студии бельгийской BRUT и датской COBE.
По концепции архитекторов, площадь, вокруг которой организовано круговое движение транспорта, будет преобразована в пешеходную plaza, накрытую зеркальным металлическим навесом в форме американского пончика (doughnut - shaped canopy).
"Потолок будет отражать людей, создавая место для встречи с представителями разных национальностей, культур, языков и полов", - рассказали о концепции авторы проекта.
Отмечается также, что обновленная площадь Шумана будет символизировать центр европейской демократии.
Telegraf.com.ua