В центре Брюсселя создадут зеркальный “центр европейской демократии”

Международный конкурс на создание «Шуман Plaza» выиграли в конце прошлого года архитектурные студии бельгийской BRUT и датской COBE.

По концепции архитекторов, площадь, вокруг которой организовано круговое движение транспорта, будет преобразована в пешеходную plaza, накрытую зеркальным металлическим навесом в форме американского пончика (doughnut - shaped canopy).

"Потолок будет отражать людей, создавая место для встречи с представителями разных национальностей, культур, языков и полов", - рассказали о концепции авторы проекта.

Отмечается также, что обновленная площадь Шумана будет символизировать центр европейской демократии.