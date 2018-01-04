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В Европе из-за шторма "Элеонора" погибли несколько человек

Шторм
10:30 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: В результате шторма "Элеонора" в северной Европе погибли три человека.

Три человека погибли в результате урагана "Элеонора", который бушевал во вторник и среду на большей части стран Северной Европы.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

На курорте во Французских Альпах из-за падения дерева погиб спортсмен-горнолыжник, еще 15 человек получили травмы по всей Франции, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Ураган "Элеонор" унес первую жизнь во Франции

Два человека погибли в Испании, когда их смыло большой волной на побережье в Стране Басков.

Из-за шторма сотни тысяч людей в нескольких странах остались без света, повреждены сотни транспортных средств.

В результате непогоды были отменены сотни авиарейсов, нарушена работа портов, часть дорог затопило или завалило деревьями.

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Новости мира, Европа, Испания, Непогода, Шторм Элеонора, Элеонора.
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