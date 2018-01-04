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В Европе из-за шторма "Элеонора" погибли несколько человек
10:30 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости мира: В результате шторма "Элеонора" в северной Европе погибли три человека.
Три человека погибли в результате урагана "Элеонора", который бушевал во вторник и среду на большей части стран Северной Европы.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.
На курорте во Французских Альпах из-за падения дерева погиб спортсмен-горнолыжник, еще 15 человек получили травмы по всей Франции, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Ураган "Элеонор" унес первую жизнь во Франции
Два человека погибли в Испании, когда их смыло большой волной на побережье в Стране Басков.
Из-за шторма сотни тысяч людей в нескольких странах остались без света, повреждены сотни транспортных средств.
В результате непогоды были отменены сотни авиарейсов, нарушена работа портов, часть дорог затопило или завалило деревьями.
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