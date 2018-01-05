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Мадридский суд оставил под стражей кандидата в президенты Каталонии

Ориоль Жункерас
22:47 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Суд в Мадриде оставил без изменений предыдущее решение по кандидату в президенты Каталонии Ориоля Жункераса.

Апелляционная палата Верховного суда в Мадриде в пятницу, 5 января, оставила без удовлетворения просьбу Ориоль Жункераса о его освобождении от предварительного заключения под залог, передает AP .

Отмечается, что трое судей, которые рассматривали апелляцию, приняли доводы прокуратуры, которая выступила против освобождения, поскольку "есть основания полагать, что, обретя свободу, находящийся под следствием может снова заняться противоправной деятельностью".

Защита отмечала, что Жункерас является "избранником каталонского народа" и что он обещает в дальнейшем "воздерживаться от любых действий, которые противоречат испанскому законодательству".

Сам каталонский политик, по словам защитников, утверждал на заседании суда, что является глубоко верующим человеком, а потому отрицает любое насилие и выступает только за мирный диалог каталонцев с властью Испании.

Напомним, Жункерас вместе с семью другими чиновниками бывшей каталонской администрации был арестован 2 ноября по обвинению в мятеже, нецелевом использовании госфондов и в других правонарушениях.

Как сообщалось ранее, возглавляемая Жункерасом партия "Левых республиканцев Каталонии" является одной из трех партий, выступающих за независимость Каталонии и которые вместе получили абсолютное большинство по итогам голосования на выборах в Каталонии.

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Новости мира, Каталония, Левые республиканцев Каталонии, Мадрид, Ориол Жункерас.
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