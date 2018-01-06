Из Германии будут высылать мигрантов-антисемитов

Коалиционное объединение немецких партий Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) планирует представить в Бундестаге до 27 января предложения по усилению мер против антисемитизма среди мигрантов в Германии, передает Deutsche Welle.

"Кто отвергает жизнь евреев в Германии или ставит под вопрос право на существование Израиля, тем нет места в нашей стране", — говорится в черновом варианте предложения фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, который есть в распоряжении издания Die Welt.

Прежде ХДС/ХСС хотят, чтобы к мигрантам-антисемитам в полном объеме применялись "все превентивные меры, вплоть до возможности выдворения" за пределы ФРГ. "Мы должны противостоять также антисемитизму среди мигрантов арабского и африканского происхождения", — заявил Штефан Гарбарт (Stephan Harbarth) вице-председатель фракции ХДС/ХСС.