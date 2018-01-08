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Венгрия не собирается давать убежище "мусульманским захватчикам"

Виктор Орбан
11:00 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Премьер Венгрии назвал беженцев "мусульманскими захватчиками".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что его страна не примет беженцев из Ближнего Востока.

Об этом сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на интервью Орбана журналу Bild.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы считаем их мусульманскими захватчиками, - заявил венгерский премьер. - Они являются экономическими мигрантами, которые стремятся лучшей жизни".

Отказ Будапешта принять часть беженцев противоречит решению Совета Евросоюза и Суда ЕС.

Орбан в интервью также обратился к лидеру Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца с просьбой "больше уважать" его страну. Шульц на прошлой неделе раскритиковал венгерского премьера за его политику в отношении беженцев, а также за проблемы со свободой СМИ и свободой мнения.

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Новости мира, Беженцы, Венгрия, Виктор Орбан, ЕС, Премьер-министр Венгрии.
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