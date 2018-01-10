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Вместо Додона: в Молдове подписан закон о борьбе с пропагандой РФ

Игорь Додон
10:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: И.о. президента Молдовы Канду подписал закон "о борьбе с российской пропагандой".

Глава парламента Молдовы Андриан Канду, который по решению Конституционного суда исполняет обязанности президента, подписал закон "о борьбе с российской пропагандой", он вступит в силу в ближайшее время, после опубликования в "Официальном мониторе".

Закон о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радио был в срочном порядке принят парламентом Молдовы сразу в двух чтениях 7 декабря 2017 года. Он предусматривают запрет на ретрансляцию в Молдове информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под действие закона подпадают программы российских телевизионных каналов, которые ретранслируются в Молдове.

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Президент Игорь Додон категорически отказался промульгировать закон. Он вернул его в парламент 21 декабря, но депутаты парламентского большинства 22 декабря повторно проголосовали за его принятие в той же редакции, без учета мнения президента. И.Додон вновь отклонил закон.

Согласно законодательству, президент может не промульгировать закон и вернуть его в парламент, но только один раз. Если же парламент проголосует повторно, то глава государства обязан промульгировать. Согласно решению Конституционного суда, если президент и после повторного голосования не промульгирует закон, то, после специального обращения в Конституционный суд, соответствующие полномочия президента переходят к председателю парламента, который может подписать указ вместо президента. В соответствии с этой процедурой в октябре был назначен новый министр обороны Молдавии Евгений Стурза, кандидатура которого была дважды отклонена президентом. В среду, по этой же процедуре и.о. президента Андриан Канду подписал указы о назначении семи членов правительства и привел их к присяге.

Сразу после принятия решения КСМ на прошлой неделе, президент Игорь Додон ушел в отпуск. Вместе с семьей он проводит рождественские каникулы на одном из лыжных курортов Австрии.

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Новости мира, Андриан Канду, Игорь Додон, Молдова, Пропаганда РФ, Российская пропаганда, СМИ РФ.
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