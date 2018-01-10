Финляндия усилила контроль на границе с Россией

Власти Финляндии приняли решение усилить пограничный контроль на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает местное издание Yle.

Как отмечено, решение было принято в связи с увеличением количества туристов из России, а также с международной обстановкой. Но еще одной причиной является значительное сокращение количества пограничников на границе за последние три года.

Издание подчеркивает, что в отдельных регионах количество сотрудников пограничной службы сократилось в два раза. Их пытались заменить камерами видеонаблюдения, а в особых случаях вызывали тех, кто находится в отставке. Но сейчас, как заявляют власти, период экономии закончился.

И сейчас впервые на восточную границу отправились выпускники Пограничного училища.

Отметим, что Финляндия граничит с Россией на востоке, на северо-западе - со Швецией и на севере - с Норвегией.

Напомним, что в прошлом году Украина усилила погранконтроль, особенно на границе с Россией, а также ввела биометрический контроль для иностранных граждан, в частности для россиян.