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Финляндия усилила контроль на границе с Россией

Армия Финляндии
22:23 Ср, 10 Январь 2018 Телеграф
112.ua

Новости мира: Власти Финляндии будут усиливать контроль над границей с Россией из-за туристов и международной ситуации.

Власти Финляндии приняли решение усилить пограничный контроль на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает местное издание Yle.

Как отмечено, решение было принято в связи с увеличением количества туристов из России, а также с международной обстановкой. Но еще одной причиной является значительное сокращение количества пограничников на границе за последние три года.

Издание подчеркивает, что в отдельных регионах количество сотрудников пограничной службы сократилось в два раза. Их пытались заменить камерами видеонаблюдения, а в особых случаях вызывали тех, кто находится в отставке. Но сейчас, как заявляют власти, период экономии закончился.

И сейчас впервые на восточную границу отправились выпускники Пограничного училища.

Отметим, что Финляндия граничит с Россией на востоке, на северо-западе - со Швецией и на севере - с Норвегией.

Напомним, что в прошлом году Украина усилила погранконтроль, особенно на границе с Россией, а также ввела биометрический контроль для иностранных граждан, в частности для россиян.

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Новости мира, Войска, Граница, Пограничники, РФ, Финляндия.
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